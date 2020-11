Hyundai mostra novo Kauai em versão elétrica

By João Isaac on 11 Novembro, 2020











A Hyundai tinha já mostrado a versão atualizada do Kauai mas revelou agora as primeiras imagens da versão puramente elétrica. Debaixo do capot não há novidades, mas visualmente e a nível de conteúdo tecnológico, o Kauai modernizou-se.

Exteriormente, a secção dianteira praticamente toda fechada é o maior destaque. Isto porque não há necessidade de arrefecimento e igualmente porque beneficia, e muito, a aerodinâmica, desempenho essencial para beneficiar a autonomia neste tipo de propulsão. A iluminação, diurna e principal, possui desenho esguio e a tomada para carregamento está também aqui localizada, do lado esquerdo.

Por dentro, o Kauai Electric recebe um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, medida que partilha com o sistema de infotainment opcional. Como referimos, não há novidades a nível da motorização elétrica. Assim, deverão manter-se em catálogo as duas opções de bateria, bem como de potência de motor.

