Incêndio destrói fábrica da scooter elétrica da SEAT

By João Isaac on 5 Novembro, 2020

Um incêndio deflagrou na fábrica da Silence, no município de Molins de Rei, em Barcelona, onde a SEAT produz a sua moto elétrica Mó eScooter 125, o seu primeiro modelo zero emissões de duas rodas.

O incêndio, tudo indica, terá afetado duas naves de produção, sendo que o fumo terá entrado num terceiro edifício de uma empresa de limpezas industriais. O último balanço não dá conta de quaisquer vítimas.

No entanto, a unidade da Silence sofreu enormes danos. As equipas de bombeiros foram obrigadas a permanecer à distância durante algum tempo devido ao risco da cobertura colapsar. Não são ainda conhecidas as causas deste acidente que afetou as instalações da Silence, o maior produtor de motos elétricas de Espanha.

