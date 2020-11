Jaguar Land Rover desenvolve cidade inteligente para testar condução autónoma

By João Isaac on 16 Novembro, 2020

A Jaguar Land Rover está a trabalhar no desenvolvimento de uma cidade inteligente na Irlanda que lhes permitirá testar como a tecnologia da condução autónoma conseguirá lidar com os restantes automóveis, ciclistas e peões com quem partilha a via.

Para isso, o grupo britânico está a colaborar com empresas como a Cisco, a Seagate, a Renovo e a Red Hat para criar uma zona de testes privada com cerca de 13 quilómetros de estradas para que possa assim testar os seus automóveis com tecnologia de condução autónoma. Este novo projeto chama-se FMCI – Future Mobility Campus Ireland.

A insfraestrutura estará equipada com sensores, sistemas de GPS, cruzamentos inteligentes e outras interseções e a sua construção terminará em setembro de 2021. A estrela destes testes será o elétrico Jaguar I-Pace. Este é o mais recente compromisso da Jaguar Land Rover para com esta tecnologia, depois de já em 2018 ter iniciado uma colaboração com a Waymo da Google.

