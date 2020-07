Kia vai lançar modelo 100% elétrico em 2021 “apanhado” pela primeira vez em testes

By José Manuel Costa on 28 Julho, 2020

O plano deveras ambicioso e oneroso (mais de 15 mil milhões de euros de investimento) da Kia para se transformar numa marca produtora de veículos 100% elétricos, começa a mostrar os primeiros resultados.

Ainda sem nome, o novo modelo 100% elétrico faz parte dos 11 modelos elétricos que a Kia vai lançar nos próximos cinco anos dentro da estratégia “Plan S”. Este modelo apanhado em testes pelos nossos camaradas da revista Autocar e que publicamos com a devida vénia, vem juntar-se ao Soul EV e ao e-Niro, ambos baseados em modelos com motores de combustão interna.

A muita camuflagem impede que seja possível perceber como será o estilo do novo modelo que, sabemos, é “irmão” do Hyundai 45. Utilizam a mesma plataforma em formato “skate”, têm um interior que maximiza a liberdade oferecida pela motorização elétrica e uma autonomia que pode chegar aos 500 km, mas a Kia deseja que esse valor chegue aos 800 km! A Kia diz que o modelo será capaz de recarregar em menos de 20 minutos graças a um carregador de 800 volts, embora os derivativos deste modelo se contentem com uma versão de carregados de 400 volts.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI