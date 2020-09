Lotus Evija: o hipercarro britânico mostra-se em novo vídeo

By João Isaac on 22 Setembro, 2020













A Lotus revelou novos detalhes sobre o seu novo hipercarro elétrico num novo vídeo agora divulgado e onde se pode ver uma unidade de desenvolvimento do Evija a ser testada no traçado de Hethel. Ao volante do Evija está Gavan Kershaw, Director of Vehicle Attributes da Lotus, partilhando pormenores sobre o novo Lotus e providenciando igualmente uma nova e detalhada visão sobre este muito aguardado desportivo 100% elétrico. Neste vídeo, Kershaw revela igualmente que o objetivo sempre foi desenvolver e produzir um hipercarro elétrico competente numa utilização no quotidiano.

O Evija disponibiliza cinco modos de condução distintos: Range, com potência limitada a 1000 cavalos e 800 Nm e prioridade à tração traseira; City, com entrega de potência controlada e travagem regenerativa reduzida; Tour para alternar automaticamente entre tração traseira e integral com 1400 cavalos disponíveis e vetorização de binário; Sport, com uma potência de 1700 cavalos e um binário de 1700 Nm controlados pelos sistemas eletrónicos para máxima estabilidade e tração; Track, para uma experiência mais pura com uma potência de 2000 cavalos, bem como a possibilidade de contar com o sistema de DRS.

O Evija marca o início de uma nova era na Lotus e tal como os modelos do passado, também este 100% elétrico está plenamente focado na dinâmica e agilidade de movimentos. “Os automóveis da Lotus são muito agéis e inspiram muita confiança ao serem conduzidos. O Evija não será diferente”, refere Kershaw. É o mais potente carro de estrada de produção em série da atualidade.

