Luc Donckerwolke é o novo Diretor Criativo da Hyundai

By João Isaac on 3 Novembro, 2020

A Hyundai anunciou que Luc Donckerwolke ocupará o novo cargo de Diretor Criativo, prosseguindo assim a sua carreira como Vice-Presidente Executivo. Donckerwolke será o responsável pela comunicação de design da marca IONIQ dedicada a viaturas elétricas e à tecnologia de Fuel Cell, funções que vai desempenhar a partir do Technical Center da Hyundai Motor Group.

“É com enorme honra e orgulho que inicio este segundo capítulo na Hyundai Motor Group para consolidar a criatividade. Em colaboração com as equipas de design, irei comunicar diversidade e riqueza do design das marcas do Grupo, que não é apenas tecnologicamente dinâmico, mas também centrado no cliente”, refere Luc Donckerwolke, CCO.

No grupo desde 2016, Luc Donckerwolke foi o responsável por supervisionar o design das marcas do grupo antes da sua demissão forçada por motivos de saúde. Está agora de volta ao grupo, reforçando o posicionamento da marca através da sua experiência enquanto designer e líder e promovendo igualmente jovens talentos em design num ambiente de trabalho proativo. Para além disso, procurará também colaborar com designers de referência na indústria, liderando outros estudos e projetos de design para a mobilidade futura.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI