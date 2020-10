Mercado norueguês adora elétricos e o ID.3 é o mais recente sucesso

By João Isaac on 2 Outubro, 2020

O passado mês de setembro foi uma vez mais revelador da forte tendência para os modelos eletrificados do mercado automóvel norueguês. Com 12 689 unidades vendidas, não foi por pouco batido o recorde de março de 2019 em que foram entregues 12 764 automóveis deste tipo. Igualmente impressionante é o facto de que estes sejam assim responsáveis por 81,6% das vendas, um novo recorde, superando largamente as vendas de automóveis equipados com um convencional motor de combustão interna.

Uma das principais responsáveis por esta marca histórica é a maior procura por viaturas plug-in, bem como 100% elétricos. Assim, no mês passado, foram vendidos 9560 elétricos e 3129 plug-in. O recém-chegado Volkswagen ID.3 foi o modelo mais vendido em setembro, com 1989 unidades, número também explicado pela grande quantidade de encomendas feitas antes do ID.3 ficar disponível para entrega. Seguem-se o Tesla Model 3, com 1116 unidades e a fechar o pódio, com 937 exemplares entregues, o também novo Polestar 2.

