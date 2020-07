Mercedes vai apresentar o Classe T, o monovolume feito com base no Citan

By José Manuel Costa on 28 Julho, 2020

O Vaneo vai ter, finalmente, um sucessor na forma do Classe T que partirá da base do Mercedes Citan, um Renault Kangoo com a estrela da casa de Estugarda.

O modelo será lançado apenas na segunda metade de 2022 e colocar-se-á na gama Mercedes abaixo do Classe V, feito com base no comercial Vito. O novo Classe T terá como ponto de partida o Citan, a versão Mercedes do Kangoo, e ocupará o lugar da versão de passageiros do Citan. Assim, o Vaneo terá um sucessor, ele que viveu entre 2002 e 2005.

A Mercedes, confessando que o Classe T será feito em parceria com a Aliança Renault Nissan Mitsubishi, não deixa de dizer que o carro terá inigualáveis características que o fazem ser reconhecido como membro da família Mercedes. Será desenhado tem em linha de conta várias utilizações, podendo mesmo ser usado em empresas de “car sharing”, com portas deslizantes de ambos os lados do carro.

Não há ainda detalhes sobre as mecânicas, mas é certo o lançamento de uma variante elétrica, que será uma evolução do atual Kangoo ZE que tem uma autonomia de 160 km. O Classe T e a nova geração do Citan continuará a ser produzido em França, como até aqui, lado a lado com o Kangoo. Os dois modelos, Citan e Classe T vão chegar em 2022.

