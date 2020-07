Mini Electric alcança marco histórico: 11 mil unidades produzidas em nove meses

By José Manuel Costa on 30 Julho, 2020

Em apenas nove meses de produção, a fábrica da Mini em Oxford já produziu 11 mil unidades do Mini elétrico.

Não há como o negar: 11 mil unidades produzidas em apenas nove meses mostra um sucesso inesperado da versão elétrica do Mini. É verdade que face a um Nissan Leaf produz 21 mil unidades/ano em Sunderland, mas a verdade é que são números fortes para um modelo lançado em novembro do ano passado. Olhando, ainda, ao facto da pandemia de Covid-19 ter fechado a fábrica de Cowley durante algum tempo, esta cifra é excelente.

