Não vale a pena fazer mais abaixo assinados: a Peugeot não vai fazer o e-Legend!

By José Manuel Costa on 17 Março, 2020

A casa de Sochaux já tinha deixado claro que o espetacular e-Legend não seria construído e a Peugeot voltou a confirmar isso.

Apresentado no Salão de Paris de 2018, o Peugeot e-Legend deixou o mundo boquiaberto pela beleza e pela pureza de linhas, lembrando o Peugeot 504 Coupé desenhado por Pininfarina. Muitos foram aqueles que tentaram forçar a Peugeot a fazer o carro, tentando depositar um sinal para que a Peugeot reunisse o dinheiro suficiente para fazer o carro.

Rechaçados todas as tentativas de fazer a Peugeot mudar de opinião, fez-se uma petição pública com 50 mil pessoas a assinarem o pedido e sinalizando o seu interesse em comprar o carro e a Peugeot deixou no ar alguma hesitação sobre que decisão tomar.

Mas Jean Phillipe Imparato, CEO da Peugeot, em declarações à revista francesa Auto Plus, deixou claro que “claramente, não o vamos fazer!” Para este responsável da marca, a razão económica é a mais forte para que Carlos Tavares tenha travado a euforia que grassava na Peugeot perante tanto interesse. “Na hora da transição energética, colocar na estrada um veículo elétrico por mais de um milhão de euros não faz sentido.” Ou seja, terá sido, mesmo, a última vez que ouvimos falar do Peugeot e-Legend, um carro que recupera o 504 Coupé de 1969, equipado com uma motorização totalmente elétrica com 462 CV e 800 Nm de binário.

