Nissan antecipa incentivo à compra de viaturas elétricas previsto para 2021

By João Isaac on 16 Novembro, 2020

A Nissan Portugal revelou que vai antecipar a disponibilização do incentivo à compra de veículos elétricos previsto para 2021. Para os clientes particulares que optem pela compra de um Leaf até dia 31 de dezembro, o valor é de 3 mil euros. Já para as empresas o valor é de 2 mil euros.

“A Nissan é reconhecida pelos seus clientes como líder na Mobilidade Inteligente e queremos continuar a assumir um papel central na mobilidade do futuro, mudando a forma como nos movemos, e também a forma como vivemos. Por isso, vamos continuar oferecer produtos, serviços e soluções de mobilidade cada vez mais competitivas, abrangentes e diversificadas, com o objetivo de ajudar a construir um verdadeiro Ecossistema Elétrico que torne a mobilidade verdadeiramente sustentável”, refere Antonio Melica, Diretor-geral da Nissan Portugal.

Esta antecipação do incentivo não implica qualquer limitação no número de unidades. Aplica-se igualmente tanto ao Leaf com bateria de 40 kWh como ao e+ com bateria de 62 kWh. A Nissan oferece também aos seus clientes particulares uma wallbox de 7,4 kW, disponibilizando ainda o programa Instala Fácil, com preços competitivos de instalação através de um agente oficial da marca.

