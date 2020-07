O automóvel da Sony está cada vez mais perto de ser uma realidade!

By José Manuel Costa on 30 Julho, 2020

Durante a CES 2020, a Sony apanhou todos de surpresa ao revelar o Vision-S.

Criado com a colaboração da Bosch, NVIDIA, Continental e a Qualcomm, o Vision-S parecia esquecido, mas a Sony está a acelerar o processo e o carro apareceu em Tóquio para continuar o seu desenvolvimento, como o vídeo que publicamos demonstra.

E apesar da Sony continuar a negar que o VIsion-S chegue á produção em série, a verdade é que o protótipo está pronto para ser testado em estrada e vai ser desenvolvido para ser colocado em produção.

Ligeiramente mais pequeno que um tesla Model S, mas com uma distância entre eixos maior, o Vision-S é um carro de quatro lugares com dois motores elétricos, um em cada eixo, com um total de 544 CV, sendo capaz de chegar dos 0-100 km/h em 4,8 segundos com uma velocidade máxima de 240 km/h.

Não há dados certos sobre a autonomia, sabe-se, apenas, que o carro tem autonomia de nível 2 e uma série de tecnologias ligadas a essa capacidade. Tem capacidade para atualização via internet com conectividade 5G, podendo chegar ao nível 4 de condução autónoma. Para já, o Sony Visions continua a ser um protótipo e uma base de ensaios, mas o desenvolvimento já feito leva-nos a pensar que o caminho para a produção pode estar a ser pavimentado!

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI