Opel Corsa elétrico vence Volante de Ouro 2020

By João Isaac on 5 Novembro, 2020

A versão elétrica do novo Corsa conquistou um importante galardão da indústria automóvel alemã, o troféu “Das Goldene Lenkrad”, o “Volante de Ouro”. O Corsa-e superou um conjunto de fortes rivais, assegurando o primeiro prémio na categoria referente aos citadinos. O Corsa é igualmente o utilitário mais vendido no mercado alemão.

“A Opel é elétrica e o nosso Corsa-e é a melhor prova disso, demonstrando que um automóvel elétrico pode hoje ser não só dinâmico e prático, como também acessível a todos. Estamos orgulhosos da forma como o Corsa-e convenceu todos os envolvidos no processo: os nossos clientes, os leitores da Auto Bild e do Bild am Sonntag e ainda o júri de especialistas e de celebridades”, refere Michael Lohscheller, CEO da Opel.

Numa primeira fase foram os leitores da Auto Bild e do Bild am Sonntag a eleger os seus três modelos favoritos em cada categoria, conduzindo-os, assim, à final. Estes foram depois testados, na pista da DEKRA em Lausitzring, por um painel de jurados composto por jornalistas, pilotos de competição e especialistas do setor.

O Corsa-e acumulou 3218 pontos batendo na categoria dos pequenos utilitários o Hyundai i20 por uma diferença de 141 pontos. O Volkswagen e-Up foi o terceiro classificado a 431 pontos. O Corsa-e é o 18º modelo da Opel a ser distinguido com o prémio Volante de Ouro. O primeiro foi o Senator A em 1978 e o último, antes do Corsa elétrico, tinha sido o Ampera-e em 2017.

