Opel Monza: mítico modelo poderá estar de regresso, mas em formato diferente

By João Isaac on 9 Novembro, 2020

O nome Monza poderá estar de regresso à gama da Opel e quem o diz é Michael Lohscheller, o presidente da marca alemã. Em declarações à revista Auto Motor und Sport, o responsável máximo da Opel adianta que o Monza poderá regressar ao mercado sob a forma de um emocionante SUV 100% elétrico.

O Monza original foi lançado no final da década de 1970 e esteve no mercado durante sensivelmente 10 anos. No entanto, em 2013 a Opel fez renascer o nome através de um protótipo de um híbrido plug-in. Segundo avança Lohscheller, o futuro Monza poderá adotar a plataforma eVMP da PSA que se estreará no próximo Peugeot 3008 elétrico.

O novo Monza deverá estar equipado com baterias de capacidade de 60 a 100 kWh para uma autonomia aproximada que oscilará entre os 400 e os 650 quilómetros. Até 2024, data prevista de lançamento do Monza, muita coisa pode acontecer, mas a confirmar-se, com uma ou outra alteração, mantenham, por favor, as portas “asas de gaivota” do protótipo mostrado há 7 anos. Aguardemos.

