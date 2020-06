Opel Zafira-e Life: viajar em modo elétrico

By José Manuel Costa on 18 Junho, 2020



















A casa alemã oferece o topo de gama do Zafira com motorização elétrica com motor de 136 CV e 260 Nm, dois pacotes de baterias de 65 ou 75 kWh e autonomias entre 230 e 330 km.

O programa de eletrificação da gama beneficia, também, o Zafira Life, a versão de passageiros do comercial Vivaro. Com capacidade até nove lugares e disponível em três comprimentos de carroçaria, o novo Zafira-e Life oferece todos os benefícios das versões com motores a combustão, acrescentando-lhe, agora, a capacidade de viajar em total silêncio e sem emissões. Sublinhe-se que a maioria das versões do Zafira-e Life tem uma altura inferior a 1,90 metros o que lhes permite aceder a garagens subterrâneas convencionais.

Com 100 kW de potência (136 cv) e 260 Nm de binário máximo, o Zafira-e Life tem uma velocidade máxima limitada de 130 km/h suficiente para cumprir as limitações das autoestradas, preservando, também, a autonomia.

Dependendo da utilização a que se destine, o Zafira-e Life pode ser equipado com uma bateria de iões de lítio com 75 kWh de capacidade, que lhe confere uma autonomia até 330 quilómetros ou com uma bateria de 50 kWh para uma autonomia até 230 km (valores de acordo com a norma WLTP). As baterias estão integradas sob o compartimento de carga, sem comprometer a volumetria do habitáculo e da bagageira, contribuem para baixar o centro de gravidade do veículo.

A travagem regenerativa e a recuperação de energia na desaceleração, aumentam a eficiência do sistema de propulsão elétrica do Zafira-e Life.

Os serviços eletrónicos “OpelConnect”, com diferentes opções de carregamento querem facilitar a “e-mobilidade”

Carregar a bateria do Zafira-e Life é muiti fácil: num posto de carregamento rápido, recorrendo a corrente direta (DC) de 100 kW, a bateria de 50 kWh atinge 80% da carga total em cerca de 30 minutos (cerca de 45 minutos no caso da bateria de 75 kWh). A Opel oferece os cabos de carregamento que asseguram que o tempo ligado à corrente é o estritamente necessário e que a bateria (coberta por uma garantia de 8 anos/160.000 km) tenha uma longa vida útil.

Com as funções de controlo remoto eletrónico “OpelConnect” é possível utilizar um ‘smartphone’ para verificar o estado de carga da bateria ou pré-programar a ligação do sistema de ar condicionado e os tempos de carregamento. Para além disso, a oferta integrada no sistema “OpelConnect” varia das chamadas de emergência eCall e de avaria a inúmeros outros serviços, como informações sobre o estado do veículo. O sistema LIVE Navigation3 dá informações de tráfego “online” em tempo real.

A Opel irá propor o Zafira-e Life em três comprimentos de carroçaria diferentes, todos podendo comportar até um máximo de nove lugares. O Opel Zafira-e Life “S” (disponível no início de 2021) compete diretamente com os pequenos furgões de passageiros, mas oferece um espaço significativamente maior para um máximo de 9 utilizadores, numa proposta sem igual nesta classe. Destaque para o diâmetro de viragem de apenas 11,3 metros, para a excelente maneabilidade e para as duas portas deslizantes, controladas por sensores, de abertura elétrica com o movimento de um pé, também algo único neste segmento de mercado.

