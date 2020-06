Peugeot e-Traveller é um comercial elétrico com autonomia até 230 km

By José Manuel Costa on 5 Junho, 2020



























































O modelo será lançado na segunda metade do ano, tem várias versões e uma autonomia até 230 km.

O e-Traveller está disponível com três comprimentos (4,60, 4,95 e 5,30 metros), altura limitada a 1,9 metros e tem espaço no habitáculo para oito pessoas e uma bagageira com 1500 litros, que aumentam para 3 mil litros com apenas cinco lugares e um total e 4.900 litros de usar apenas os lugares da frente. Osa diversos espaços de arrumação têm uma capacidade total de 74 litros.

A base é a plataforma EMP2 e o e-Traveller é oferecido com um motor elétrico a debitar 100 kW (136 CV) e um binário de 260 Nm, tendo a velocidade limitada a 130 km/h com uma aceleração 0-100 km/h em 13,1 segundos e dos 0-1000 metros de 35,8 segundos.

O pacote de baterias com 50 kWh está colocado no fundo do carro e oferece uma autonomia de 230 km, segundo o protocolo WLTP. Admite carga rápida, chegando a 80% da carga em apenas 30 minutos num carregador de 100 kW, 5 horas num carregador de 11 kw e 7,5 horas num carregador de 7,4 kW. Numa tomada doméstica, serão necessárias 31 horas.

O e-Traveller tem grelha diferenciada, a porta de carregamento está no guarda lama da frente do lado esquerdo, o símbolo da marca está iluminado para oferecer cor diferente consoante o ângulo de visão, e o nome e-Traveller está evidente na traseira.

No habitáculo, novos grafismos que incluem um sistema de navegação TomTom 3D, “head up display”, caixa automática com comando minimalista e modos de condução (Eco, Normal, Power). No modo Power, a potência é de 136 CV e 260 Nm, no modo Normal debita 109 CV e 21 Nm e no modo Eco, há apenas 82 CV e 180 Nm de binário. Depois há modos diferentes de tração: “Snow”, “All-Travel”, “Sand” e “ESC Off”. O modelo tem dois modos de travagem, o moderado e o aumentado (função B junto á alavanca da caixa de velocidades).

