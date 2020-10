Peugeot France lança exposição virtual exclusiva

By João Isaac on 13 Outubro, 2020

A Peugeot está a organizar uma inovadora exposição exclusiva em formato virtual. Neste evento, a marca do leão vai apresentar os seus novos automóveis através de uma experiência interativa num showroom 3D. O formato possibilitará aos potenciais clientes realizar a visita em formato digital bem como formalizar a encomenda do seu próximo carro.

De forma a compensar o cancelamento do salão Mondial de L’Auto e no seguimento do lançamento da Peugeot Store, a primeira loja online que permite a compra, financiamento e entrega da nova viatura – bem como a entrega da antiga – sem sair de casa, a marca francesa decidiu inovar desenvolvendo esta nova forma de dar a conhecer aos clientes e fãs da marca as suas novas criações.

O “Salon Peugeot” vai estar dividido em duas partes. De 14 a 31 de outubro, um site dedicado permitirá aos utilizadores tomarem contacto com os novos produtos Peugeot através de uma reprodução virtual do stand da marca. Será possível conhecer ao pormenor o novo 508 Sport Engineered, os elétricos 208 e 2008 e os híbridos 3008 e 508, bem como as novas gerações dos SUV 3008 e 5008.

De 15 a 25 de outubro, estará disponível um showroom físico com os novos produtos, incluindo os acima mencionados 3008 e 5008. A experiência incluirá explicações e demonstrações de especialistas de produto da marca e poderá ser acompanhada através do site salon.peugeot.fr.

