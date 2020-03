Peugeot VLV é o antepassado da gama elétrica da casa francesa

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020











Nos anos 40 já a Peugeot fazia experiencias com a mobilidade elétrica como o prova este VLV.

Chamava-se “Véhicule Léger de Ville” ou VLV, foi desenvolvido para garantir a mobilidade de serviços essenciais numa altura em que o combustível era altamente racionado devido á guerra. Lançado em 1941, o Peugeot VLV tinha uma autonomia de 80 quilómetros, chegava aos 36 km/h, tudo alimentado por quatro baterias de 12 volts e uma potência de 3,3 CV!

Em 1941, nasceu o primeiro Peugeot elétrico, o VLV, um mini-cabriolet de dois lugares e com 80 quilómetros de autonomia, projetado para garantir serviços essenciais, como distribuição de correio ou prestação de assistência médica, num contexto de escassez de combustível decorrente da Segunda Guerra Mundial. O seu processo de desenvolvimento assentou em estudos realizados por engenheiros da casa de Sochaux duas décadas antes, utilizando, na altura, um Peugeot 201.

O modelo contava com 4 baterias de 12 V, que geravam uma potência de 3,3 cv, podendo ser recarregadas em qualquer tomada. A autonomia oscilava entre os 75 e 80 quilómetros a uma velocidade máxima de 36 km/h. Apesar das dificuldades, foram fabricadas 377 unidades do VLV, que na frnete tinham no lugar do leão um raio, deixando claro que este era um carro diferente. Destacava-se pelo reduzido peso, fruto de uma carroçaria integralmente em alumínio, não indo além de 365 kg, incluindo já os 160 kg das baterias. Em 1943, as autoridades do regime de Vichy proibiram a sua produção.

A Peugeot regressaria aos modelos elétricos muito mais tarde, com a chegada da crise do petróleo das décadas de 70 e 80, com a casa francesa a recuperar estudos antigos que deram origem a modelos como o 104 e 205 elétricos e mais tarde o 106 Elétrico. O iOn feito com base no Mitsubishi iMiev e o Partner Electric, foram as últimas evoluções na mobilidade elétrica, antes da chegada dos novos e-208 e e-2008.

