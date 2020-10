Polestar 2 é o Luxury Car of The Year no mercado alemão

By João Isaac on 19 Outubro, 2020

A Polestar volta a ser notícia graças ao seu modelo Polestar 2, premiado pelo mercado alemão com o troféu anual “Luxury Car of the Year”. O Polestar 2, modelo 100% elétrico da marca de performance elétrica do Volvo Car Group, venceu a categoria com larga margem para a concorrência. O Polestar 2 utiliza um motor de 408 cavalos e 660 Nm e tem uma autonomia de cerca de 500 quilómetros.

“A nossa ambição foi sempre maior do que trazer apenas mais uma alternativa elétrica para o mercado. Queremos inspirar os nossos clientes com design, inovação e performance. Ficamos orgulhosos que o júri veja o Polestar 2 desta forma”, refere Thomas Ingenlath – CEO da Polestar.

No total, foram avaliados 72 novos veículos que chegaram ao mercado no presente ano. Os principais critérios de avaliação incluem o design, o prazer de condução, a motorização, a qualidade, o conforto, a segurança, o ambiente, a tecnologia a bordo, como o sistema de infotainment e a relação preço/performance.

