Polestar 2 entra em produção na China

By José Manuel Costa on 25 Março, 2020

A marca de performance da Volvo anunciou que começou a produção do Polestar 2.

A produção do modelo será na China e a marca sueca acredita que as primeiras entregas a clientes sejam realizadas no próximo verão.

Recordamos que o Polestar 2 foi revelado em fevereiro numa apresentação que decorreu exclusivamente on-line, por motivos ambientais, uma das grandes lutas desta marca que se assume como totalmente elétrica. O estilo, diz a Polestar, évanguardista e capaz de proporcionar uma experiência diferente ao consumidor. Modelo compacto, o Polestar 2 tem cinco portas, baseado na plataforma CMA (Compact Modular Architecture) da Volvo. Utiliza dois motores elétricos e uma bateria com 78 kWh de capacidade, que oferece uma autonomia de 500 kms.

O pacote de baterias de 27 módulos está integrado na parte inferior do veículo contribuindo não só para um aumento da rigidez do chassis mas também, para melhores níveis de insonorização e vibração face a um chassis tradicional. O Polestar 2 tem 408 CV e 660 Nm de binário, capaz de fazer menos de 5 segundos dos 0 – 100 km/h.

“O Polestar 2 é o nosso primeiro automóvel totalmente eléctrico e de volume. Todo o design e engenharia que o rodeiam foram criados com paixão e dedicação. Como uma marca de performance elétrica que somos, e que irá, nos anos vindouros, lançar uma nova gama de automóveis, a Polestar está determinada em contribuir para uma mudança no ar que respiramos” referiu Thomas Ingenlath, o CEO da Polestar.

