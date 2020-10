Porsche permite a donos do Taycan desfrutar de outros modelos

By João Isaac on 2 Outubro, 2020









A Porsche Ibérica desenvolveu um programa inovador a pensar nos seus clientes, especificamente nos condutores do seu primeiro elétrico, o Taycan. Aproveitando a sua fase de lançamento e tendo em conta que muitos dos condutores do novo Taycan estreiam-se assim no mundo da Porsche, estes, em Portugal e Espanha, poderão desfrutar durante vários dias de qualquer outro modelo de quatro portas da oferta da marca de Estugarda ao abrigo do programa Move-On.

Após a encomenda do Taycan, os clientes podem optar por um de dois pacotes que lhes permitirá conduzir um Macan, um Cayenne ou até mesmo um Panamera durante 20 ou 30 dias, com um custo de 1800 ou 2400 euros, respetivamente. Os veículos cedidos terão sempre menos de um ano de matrícula.

“Temos consciência de que muitos dos nossos clientes terão no Taycan o seu primeiro automóvel elétrico e que também será para muitos deles o primeiro Porsche na sua garagem. Por outro lado, qualquer fã da marca sabe que os nossos desportivos têm um caráter muito especial: um comportamento único e caraterístico, uns acabamentos exímios, um tato de condução inigualável e umas prestações que não deixam ninguém indiferente. Por isso, tendo consciência de que o Taycan será o primeiro Porsche conduzido por muitos destes proprietários, acreditamos que o programa é uma iniciativa interessante para lhes oferecer a opção de poder conhecer outros automóveis da nossa gama com distintas alternativas nos modos de propulsão”, refere Tomás Villén, Diretor-Geral da Porsche Ibérica.

Os pacotes do programa Move-On poderão ser adquiridos até 31 de dezembro de 2020 através da plataforma Porsche E-generation

