Quem quer um VW Transporter elétrico que faz 132 km e custa 46 mil euros?!

By José Manuel Costa on 19 Maio, 2020























A Volkswagen Veículos Comerciais aliou-se á ABT, conhecido preparador da Audi e VW, para criar um comercial elétrico.

Chama-se eTransporter 6.1 com preços que começam nos 46.591 euros, seguindo-se o mais equipado Advanced que arranca nos 50.246 euros, enquanto a versão Kombi para passageiros e carga, nas duas versões, custa, respetivamente, 51.370 e 55.369 euros.

O pacote de baterias oferece uma autonomia absolutamente irrisória de 132 km que alimenta um motor de 110 CV e 200 Nm de binário, chegando dos 0-100 km/h em 17,4 segundos.

Tem regeneração de energia da travagem, uma caixa DSG, por dentro ecrã digital com 6,5 polegadas com o Volkswagen AppConnect, Bluetooth, rádio DAB+, portas USB e entrada para cartões SD. A carrinha tem como carga máxima 1001 kgs.

