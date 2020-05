Quer um Porsche Taycan usado? Este vai a leilão… mas não sabemos se vale a pena!

By José Manuel Costa on 20 Maio, 2020





















A Porsche só começou a entregar os Taycan em dezembro, mas já alguém se desentendeu com o carro e este exemplar está para venda.

Não há detalhes sobre o que aconteceu, mas um americano decidiu dar cabo do seu Taycan e colocou-o à venda no sítio www.copart.com. Como se pode ver, os danos não são poucos, particularmente do lado do condutor. Rodas fora de sítio, chapa muito amolgada, plásticos partidos, enfim, detalhes que deixam perceber que a “fruta” não foi meiguinha. Os airbags todos ativados são outro sinal que a pancada foi forte.

O carro está á venda pela State Farm, uma companhia de seguros norte americana, que deu como perda total o carro. Ou seja, o dono do carro recebeu o dinheiro e agora a companhia de seguros está a tentar recuperar alguma coisa.

Poderia estar aqui uma bela oportunidade de ter um Taycan, mas sabe-se que o carro tem danos na parte inferior, onde está a bateria. Ou seja, pode haver danos graves na bateria, o que é um sinal que o melhor é afastar-se.

Seja como for, se estiver interessado há a possibilidade de enviar para o estrangeiro, podendo fazê-lo para o reparar e colocar na estrada um carro de 150 mil euros por metade do preço, ou então para vender às peças. Ou então ser um grande maluco e fazer um carro qualquer com as peças do Porsche.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI