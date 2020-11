RS e-tron GT será o ponta de lança da ofensiva elétrica da Audi

By João Isaac on 5 Novembro, 2020







A Audi confirmou o lançamento de uma versão focada na performance do e-tron GT e que utilizará, como seria de esperar na marca alemã, a designação RS. O 100% elétrico terá uma potência de 590 cavalos e 850 Nm de binário, resultantes da combinação de três motores.

Dispõe, igualmente, de uma função Overboost que eleva a potência até aos 640 cavalos e que assim lhe permitirá acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 segundos. A velocidade máxima está, no entanto, limitada a 250 km/h. Para além disso, segundo avança a marca de Ingolstadt, o novo RS e-tron GT tem um centro de gravidade mais baixo do que o próprio R8.

Não lhe falta também o amortecimento pneumático de controlo eletrónico e eixo traseiro direcional. A autonomia declarada é de cerca de 400 quilómetros e a bateria pode ver o seu nível de carga subir até 80% em apenas 20 minutos através de um carregador de 350 kW.

Deverá chegar ao mercado na primavera de 2021 e, nesta versão RS, o e-tron GT tem como alvo a abater o Porsche Taycan.

