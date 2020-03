Sabe como proteger o seu carro elétrico em tempo de isolamento social?

By José Manuel Costa on 26 Março, 2020

Todos sabem como devem cuidar das suas viaturas em caso de prolongada imobilização, mas com a chegada do Estado de Emergência e a necessidade de ficar em casa, sabe como deve cuidar do seu carro… elétrico, durante estes tempos de imobilização?

Ainda não esta declarado o recolher obrigatório e esperamos que não seja necessário e que todos continuem a fazer o melhor para nos confinarmos a nossa casa e assim derrotar este inimigo invisível e silencioso. Mas é preciso ter alguns cuidados com os nossos carros, particularmente os elétricos.

Terá de fazer uma boa gestão da carga da bateria para esta não se degradar. No caso das unidades de iões de lítio, a maioria das baterias utilizadas atualmente, elas não descarregam assim tanto quando imobilizadas, mas ainda assim perdem carga e terá de se certificar que ela nunca desça abaixo dos 10%. Caso isso suceda, os controladores eletrónicos do sistema podem entrar em falha. Por outro lado, não deve deixar o carro ligado à corrente elétrica a carregar e deve manter uma carga entre 50 e 75% da capacidade total.

Se tiver essa possibilidade, guarde o seu carro numa garagem fechada e com temperaturas amenas, não muito baixas nem altas. É verdade que um veículo elétrico suporta as agruras da meteorologia como outro qualquer, mas as variações bruscas de temperatura podem degradar as baterias. Se não tiver garagem, procurar a garagem de um amigo ou um lugar de estacionamento, bem lá num canto resguardado, de um parque de estacionamento, é uma boa ideia.

Quanto ás outras baterias, as de níquel-hidreto metálico, as coisas são um nadinha diferentes. Após dois dias sem estarem ligadas á corrente, descarregam-se. O mesmo acontece nos carros híbridos sem carregamento externo (Plug In). Não é grave, mas terá de andar com o carro para recarregar a bateria.

