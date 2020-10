SEAT aposta em inovador laboratório de baterias

By João Isaac on 7 Outubro, 2020

A SEAT anunciou um investimento superior a 7 milhões de euros para a construção do seu Test Center Energy, o novo laboratório de baterias para automóveis em Martorell. Neste novo centro serão desenvolvidos e testados os sistemas elétricos dos veículos eletrificados da marca espanhola. A capacidade de teste do novo centro pode chegar a 1,3 MW, tornando-se num espaço pioneiro desta área tecnológica em Espanha.

A SEAT estima terminar a sua construção em abril de 2021, uma estrutura que vai ocupar cerca de 1500 metros quadrados com espaços de ensaio e validação dos módulos de células com tecnologia de iões de lítio, baterias de média e alta tensão e ainda carregadores. O plano prevê ainda a construção de câmaras climáticas para testar a tecnologia em condições extremas.

“Anunciamos a implementação deste projeto com grande entusiasmo. A SEAT aposta há anos na eletrificação da empresa e a construção deste novo Test Center Energy, único em Espanha, é um passo firme nesse sentido. Este novo laboratório de baterias permitir-nos-á desenvolver os sistemas de energia de futuros veículos híbridos e elétricos, contribuindo assim para a criação de uma eletromobilidade sustentável”, refere Werner Tietz, vice-presidente de I&D da SEAT.

Este novo projeto de eletrificação da empresa junta-se ao laboratório combinado de baterias de baixa, média e alta tensão construído em 2010. Nos últimos dez anos, a SEAT realizou mais de dois mil processos experimentais, bem como participou em inúmeros projetos de investigação nacionais e internacionais.

