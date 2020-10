Segundo a Hyundai, estes são os custos a considerar ao viajar de elétrico

By João Isaac on 7 Outubro, 2020

Considerando a tecnologia e infraestrutura atual, viajar de automóvel elétrico consome ainda uma considerável quantidade de tempo necessária para a planear devidamente. Para além do habitual roteiro, nunca esquecendo os pontos de paragem com postos de carregamento ao longo do percurso, é também importante considerar os níveis de consumo de energia do automóvel.

Através do seu site Blue Academy, a Hyundai pretende esclarecer os utilizadores de carros elétricos sobre quais os custos a considerar e o consumo tem um papel muito relevante nestas considerações. Apesar do inquestionável benefício para o ambiente, a utilização de veículos elétricos pode igualmente trazer benefícios para a carteira do condutor, podendo representar um custo até seis vezes inferior relativamente ao de um veículo com motor térmico.

Assim, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos realizou um estudo em que calculou os custos de percorrer os 100 quilómetros que unem o Porto a Vila Real e chegou às seguintes conclusões:

Automóvel a gasolina, consumo médio de 7 lt/100 km: custo de até 12 euros

Automóvel a gasóleo, consumo médio de 6 lt/100 km: custo de até 9 euros

Automóvel elétrico carregado num posto de carregamento rápido; 40 cêntimos por kWh: custo de até 6 euros

Automóvel elétrico carregado numa wallbox em casa; 12 cêntimos por kWh: custo médio de 2 euros

Para além destas conclusões, a marca coreana partilhou, também, outras dicas a ter em conta se vai viajar de elétrico:

Verificar a autonomia do veículo antes de iniciar a viagem, bem como o tempo de carregamento médio nos diferentes tipos de posto de carregamento;

Definir o trajeto tendo sempre em conta os postos que se irá encontrar pelo caminho. Se a viagem for efetuada pela autoestrada não deverá ter dificuldades;

Não deixar a bateria descarregar totalmente durante a viagem. O ideal será carregá-la quando esta estiver ainda a meio do nível de carga;

Se possível, escolher alojamentos que disponibilizem pontos de carregamento. Assim o veículo elétrico poderá ser carregado durante a noite.

