SUV elétrico da Lotus poderá ter 760 cavalos

By João Isaac on 10 Novembro, 2020

Para muitos fãs da Lotus pode nem ser uma notícia muito entusiasmante, mas a eletrificação, como se sabe, é inevitável, assim como ter na gama um modelo SUV. A Lotus, agora nas mãos da Geely, não é exceção e parece que o seu SUV 100% elétrico chega já em 2022.

O nome de código do modelo é Lambda, uma sonda que, sendo elétrico, não dispõe, mas conta sim com um par de motores elétricos para uma potência total de cerca de 760 cavalos. A autonomia prevista deverá rondar os 600 quilómetros.

A receita original de Colin Chapman terá assim que ser explorada de outra forma, uma vez que um SUV elétrico nunca será tão leve quanto um equivalente com motor de combustão. O objetivo da Lotus é não ultrapassar as duas toneladas.

Imagem: Caradvice.com

