Tem a certeza que o seu Tesla Model 3 tem o para choques traseiro bem seguro?!

By José Manuel Costa on 17 Julho, 2020









Quando se compra um carro, novo, acreditamos que tudo vem bem apertado e que tudo funciona da forma que se espera. O que dizer quando o para choques traseiro se solta em andamento?

Foi exatamente isso que aconteceu com Logan Derouanna, quando estava ao volante do seu Tesla Model 3, à chuva: o para choques soltou-se e destruiu parte da traseira do carro. O que fazer perante este problema? Bom, sendo um carro novo é ligar para o concessionário e acionar a garantia. Pois, mas isso é com outra marca que não a Tesla.

Tudo aconteceu quando Logan Derouanna estava a desacelerar para sair da via rápida, escutou um barulho enorme e descobriu que o para choques se tinha soltado.

Ligou para a assistência em viagem da Tesla, esteve mais de uma hora á espera de resposta, mas ninguém apareceu. Voltou a lugar e disseram-lhe que lhe enviaram um email com uma mensagem para entregar ao reboque que tinham mandado. Pior, a Tesla recusou pagar o reboque!

Insistiu com mais uma chamada, não conseguiu falar com um responsável porque já estava para lá da hora de expediente e a pessoa que estava a falar com ele acabou por lhe dizer que nada podiam fazer e que, provavelmente, foi “um ato divino”.

Claro que um advogado foi metido ao barulho, o “call center” da Tesla assustou-se e lá confessaram que havia relatórios de para choques defeituosos que saltavam de carros sem razão aparente. O problema lá se resolveu, mas mostra como a qualidade de construção e do atendimento da Tesla ainda tem muito para andar. Por isso, veja lá se o para choques do seu Tesla Model 3 está bem apertado!

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI