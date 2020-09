Volkswagen ID.3 chegou a Portugal e nós já o fomos conhecer

By João Isaac on 21 Setembro, 2020









A Volkswagen lançou oficialmente em Portugal o seu muito aguardado 100% elétrico, o ID.3. Fomos conhecê-lo e conduzi-lo por ocasião do Encontro Nacional de Veículos Elétricos, evento realizado na Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

O primeiro veículo da Volkswagen construído sobre a plataforma MEB, específica para veículos elétricos e que servirá de base para a apresentação de uma longa família de novos modelos com zero emissões, está para já disponível numa série especial e limitada designada por First, versão cuja autonomia pode chegar aos 420 quilómetros graças à bateria de 58 kWh. O motor elétrico transmite os 150 kW de potência, o equivalente a 204 cavalos, às rodas traseiras através de uma transmissão de uma velocidade.

Relativamente a carregamentos, podem ser realizados em AC a 11 kW ou em DC até 100 kW. Neste último, 30 minutos de carga podem traduzir-se em até cerca de 290 quilómetros de autonomia. Estão disponíveis 80 unidades desta edição First do ID.3 e os preços arrancam nos 38.017 €. Acima da versão base, estão disponíveis outras duas, First Plus e First Max, com lista de equipamento orientada para o design e tecnologia, respetivamente.

Exteriormente, o ID.3 destaca-se pelo seu design visionário e inspirado, linhas que marcam o início de uma nova era na história da marca alemã, bem patente na comparação do ID.3 a símbolos como o Volkswagen original, mais conhecido por Carocha, e a referência Golf. É aliás com o compacto familiar que o ID.3 é comparado a nível de dimensões exteriores, sendo que no interior a Volkswagen vai mais além e compara a habitabilidade do seu novo elétrico à do Passat.

Tivemos oportunidade de conduzir o ID.3 num pequeno circuito entre Lisboa e Oeiras e, embora curtas, as primeiras impressões são muito positivas. Deixamos as conclusões para um ensaio mais longo e detalhado, mas podemos adiantar que a experiência de condução prima pela facilidade e conforto. A muita superfície vidrada é um grande argumento, proporcionando muita luz natural e uma muito boa visibilidade na zona do pilar A. Para os que viajam atrás, há muito espaço livre e a inexistência de um túnel central ajuda também para estas boas primeiras impressões na companhia do ID.3.

A gama ID.3 passará igualmente a contar com duas versões adicionais, uma equipada com bateria de 45 kWh capaz de uma autonomia máxima de cerca de 330 km e uma segunda capaz de chegar aos 550 km de autonomia graças à bateria de 77 kWh.

Preços para Portugal

ID3. First : 38.017 €

ID3. First Plus: 43.746 €

ID.3 First Max : 49.478 €

