Volkswagen inicia produção de motores elétricos na China

By João Isaac on 17 Novembro, 2020

O Volkswagen Group Components reforçou a sua posição enquanto fornecedor de componentes para todas as viaturas elétricas do grupo alemão naquele que é o principal mercado da mobilidade elétrica, a China.

A fábrica de Tianjin vai assim produzir o propulsor APP 310 para a plataforma modular elétrica MEB da Volkswagen. Este será utilizado, por exemplo, pelas variantes do novo ID.4 produzidas pela parceira FAW e SAIC. Outros modelos do grupo construídos sobre a plataforma MEB também o irão receber.

O motor APP 310 é igualmente produzido na unidade de produção principal de Kassel, estes com destino aos mercados europeu e norte-americano. Este motor elétrico APP 310 desenvolve uma potência de 204 cavalos e 310 Nm de binário. Atualmente, Kassel e Tianjin possuem uma capacidade de produção combinada de 880 mil motores por ano. No entanto, a marca alemã espera expandi-la para 1,4 milhões por ano já em 2023.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI