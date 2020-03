Volvo abre fábrica de baterias na Bélgica

By José Manuel Costa on 10 Março, 2020

A casa sueca inaugurou uma nova fábrica de baterias na sua fábrica belga de Ghent.

Este é um marco importante rumo à eletrificação da gama Volvo e um passo importante para chegar ao objetivo da neutralidade carbónica em 2040. “Estou muito satisfeito por celebrar esta ocasião importantíssima com os nossos colaboradores” disse na ocasião da inauguração das instalações, Geert Bruyneel, responsável pelas operações globais. “Sendo a primeira das nossas fábricas a receber uma unidade de produção de baterias, a fabrica de Ghent desempenha um papel de pioneira no nosso rumo à eletrificação.”

A melhoria da unidade de produção belga permitirá que a Volvo retire lições importantes para as outras fábricas da Volvo, em termos de otimização de processos e eficiência, até porque está não é a única fábrica a fazer parte da estratégia de eletrificação da Volvo.

Recordamos que a Volvo recebe as baterias dos chineses da CATL e dos coreanos da LG Chem e que a marca revelou o seu primeiro modelo totalmente elétrico, o XC40 Recharge (sendo esta a submarca da Volvo para os modelos elétricos), jum SUV que utiliza um par de motores elétricos com 405 CV e com uma bateria de 78 kWh que autoriza 400 km de autonomia debaixo do protocolo WLTP.

