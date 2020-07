Volvo regista aumento de vendas da gama Recharge em Portugal

By José Manuel Costa on 8 Julho, 2020

O alargamento da oferta de motorizações eletrificadas debaixo da gama Recharge, tem oferecido á Volvo forma de progredir nas vendas.

No primeiro semestre de 2020, a percentagem dos modelos eletrificados dentro das vendas totais da marca em Portugal é de 42%. Esta transformação elétrica da Volvo tem sido um fenómeno em crescendo este ano no nosso País. Com efeito, a percentagem de viaturas eletrificadas da marca foi de 33% no 1º trimestre do ano tendo agora, no 2º trimestre, representado mais de metade dos automóveis comercializados (54%). Curiosamente, a quota dos modelos eletrificados nas vendas da Volvo a nível mundial é de apenas 15%.

Em Portugal, os modelos da gama Recharge mais vendidos são o XC60 Plug-in, seguido do XC40 PlugIn e do V60 Plug-In. E porque a Volvo quer capitalizar sobre esta adesão dos portugueses aos híbridos, a casa sueca vai lançar uma campanha até final de Julho

intitulada “Preparados para a mudança?”, onde se faz referência ao compromisso de eletrificação da Volvo e comunica as vantagens atualmente existentes na aquisição das suas viaturas Plug-in. E neste aspeto, a Volvo está a oferecer 1 ano de eletricidade grátis para os clientes que adquirirem um dos modelos da gama (oferta válida até 30 de setembro de 2020).

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI