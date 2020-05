VW e Ford avançam com a partilha de tecnologia elétrica apesar dos atrasos provocados pela Covid-19

By José Manuel Costa on 15 Maio, 2020

Apesar de terem de lidar com as consequências dramáticas da pandemia de Covid-19, os responsáveis de Ford e Volkswagen mantêm em vigência o acordo de partilha de tecnologia.

Os termos do acordo estarão finalizados no final de junho, partilhando o fardo do investimento necessário para o desenvolvimento de carros elétricos com condução autónoma. Um porta voz da Volkswagen veio reforçar essa ideia ao dizer que as conversações com a Ford prosseguem a bom ritmo.

Do lado da casa da oval azul, Alan Hall, representante da Ford na Argo Al, parceiro para a condução autónoma, disse que o calendário previsto está a ser cumprido e que o acordo estará fechado no final do segundo trimestre.

O plano diz que a VW irá investir 3 mil milhões de euros na Argo, algo que está em dia, mesmo que devido ao surto de Covid-19, a Argo Al não terá a funcionar os táxis sem condutor antes de 2022.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI