Zyrus Engineering desenvolve kit em fibra de carbono para Porsche Taycan

By João Isaac on 11 Novembro, 2020



















A Zyrus Engineering viu-se forçada a parar o desenvolvimento do seu projeto Zyrus LP1200, um incrível Lamborghini Huracán com motor de 1200 cavalos e uma extensiva utilização de fibra de carbono, tecnologia em que esta empresa norueguesa se especializou.

Ainda assim, durante esta fase de pandemia, a Zyrus recebeu um pedido especial de um cliente que pretendia equipar o seu Porsche Taycan com elementos em fibra de carbono. Colocaram mãos à obra e criaram um kit de 14 peças, totalmente compatíveis com os encaixes dos componentes originais.

Desta forma, não só o tornaram mais exclusivo, como mantiveram intacto o DNA da Porsche. O custo do kit é de 12 900 € e pode ter acabamento brilhante ou mate. O aileron traseiro é proposto à parte e tem um preço de 1 700 €. A Zyrus Engineering pretende comercializar o kit em fibra de carbono através de uma rede internacional de distribuidores.

Fotos: bilfoto.no

