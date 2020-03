Alpine A110S – Ensaio Teste

Lindo! O Alpine é lindo e se não foi Giovanni Michelotti quem o desenhou, quem o fez teve o bom gosto de respeitar a herança e modernizar um estilo intemporal e que ainda hoje é lindíssimo. O original media 4,05 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e pouco mais de um metro de altura, com uma distância entre eixos de 2,271 metros. Um carro perfeitamente compacto, estreito e muito baixo. O A110 manteve-se compacto, mas é maior: 4,18 metros de comprimento, 1,79 metros de largura e 1,25 metros de altura com 2,42 metros entre eixos. Pureza de linhas, equilíbrio de formas, enfim, o Alpine A110 dos tempos modernos é lindo! O A110S está mais perto do solo 4 mm e com as jantes forjadas de 18 polegadas, o carro fica ainda melhor. Porém, nada o identifica, pois, a Alpine não quis fazer fogo de artificio com esta nova derivação do carro.

Por cima dos comandos da climatização, iguais aos de um Clio ou de um Nissan (ai, ai, ai!), está uma larga saída de ar e um teclado onde estão os botões que desligam o sistema “Stop/Start” e o controlo de estabilidade, ligam os quatro piscas e trancam as portas. O ambiente a bordo é, decididamente, desportivo e a forma como o interior está feito não deixa nada a desejar face aos seus rivais. A qualidade não faz jogo igual com Porsche e Audi, até porque se nas portas e no tabliê os plásticos são suaves ao toque, a parte inferior de ambos nem por isso e parecem vindos de modelos menos requintados. Por via das suas dimensões compactas, o A110 não é dos carros mais práticos e também não o encoraja a grandes viagens. Há dois porta bagagens, é verdade, mas o da frente tem 100 litros de capacidade e o traseiro apenas 96 litros acedidos por uma portinhola e não por um convencional capô.

Atrás do volante estão as patilhas da caixa de velocidades, uma vez mais pequenas porque a Renault insiste, de forma ridícula, usar um satélite para o controlo remoto do sistema de áudio.

Curiosamente, não é acanhado e o estilo é muito agradável. A consola central flutuante onde estão os três botões D N R (Drive, Neutral, Reverse) para seguirmos em frente, colocar em ponto morto ou fazer marcha atrás, o botão para ligar o motor, o travão de mão elétrico (não gostei!!!) e os comandos dos vidros, é uma delicia. O painel de instrumentos é digital e assume várias configurações consoante o modo de condução e no volante do mais belo efeito – de dimensões corretas e boa pega – está o botão que dá acesso direto ao modo Sport.

Mas, olhemos para o interior do A110. Aqui, ao invés do Legend, voltamos aos bancos sem regulação integrais feitos pelo especialista italiano Sabelt. Os detalhes do interior para ganhar peso são imensos, fazendo jus ao pensamento de Jean Rédélé como deve ser um carro desportivo.

A versão S oferece tudo de série, com poucas exceções. Falamos da pintura metalizada que pode ir dos 861 aos 4.920 euros, seguido das jantes Fuchs de 18 polegadas (1033 euros), estofos com forro em carbono (1.845 euros), som Focal (615 euros), tejadilho em carbono (2460 euros), ajuda ao estacionamento dianteiro (481 euros), pacote de arrumações (481 euros). Tudo o resto é de série.

A abordagem pelo peso baixo e motor potente, que a Alpine reclame um consumo médio de 6,8 l/100 km e emissões de 136 gr/km. Não é possível chegar aquele valor, mas fiquei surpreendido com uma média final de 8,1 l/100 km. Claro que com o modo Sport ligado, o valor subiu bastante e passou para lá dos dois dígitos. Absolutamente normal.

Ao volante

Pontuação 8/10

Preparei-me, mentalmente, para enfrentar um carro muito leve, com predominância do peso no eixo traseiro (44 – 56% respetivamente, frente e atrás) e que não é muito largo. Primeira constatação: o motor no modo normal é… normal. No modo Sport, ganha rouquidão e as notas musicais saídas dos escapes incluem os “broop, broop”, “paw, paw”. Ao contrário do que sucede, por exemplo, com o Alfa Romeo 4C, o A110 oferece direção assistida. E não é demasiado direta como agora é moda. Não oferece grande sensibilidade e precisava, digo eu, de um pouquinho mais de peso.

Rejeitado o modo normal, andei quase sempre em Sport e aí as coisas mudam de figura: o Alpine mostrou-se absolutamente equilibrado. Mas esta versão S reserva-nos algumas diferenças face aos outros Alpine. Há mais 40 CV de potência, o carro está mais perto do chão e os pneus são mais largos à frente e atrás 10 mm. As molas são mais duras 50% e as barras estabilizadoras são mais duras 100%. O que a Alpine quis fazer foi conferir ao carro um novo carácter, ou seja, a Alpine fez o A110 à imagem do original, relativamente fácil de usar e muito divertido. O A110S é um carro mais focado na essência de carro desportivo. Preciso a elevada velocidade, estável e veloz em linha reta, absolutamente eficaz em curva.

Nesse sentido, há mais algumas alterações que justificam o preço final: travões Brembo melhorados, ESP com afinação mais liberal e o tal tejadilho em fibra de carbono que está entre os opcionais (poupa 1,9 kgs). A questão é: justifica tudo isto o aumento de preço de 8.300 euros?

Se é um apaixonado pelo automóvel puro e duro, o A110S é o seu carro. As alterações tornam o carro ainda mais preciso, mais impressionante em curva, sente-se tudo no traseiro, pois vãos sentados baixo e o carro envolve-nos. Porém, é muito mais duro e após um par de horas a airar com ele para as curvas, cortando algumas, passando por cima de lombas que ao fim de um par de horas começam a cobrar fatura com esgares de dor, principalmente se já tivermos passado os cinquentas…

Acreditem que dei por mim a desejar trocar o A110S pelo A110 Legend. Mais lento, menos preciso no limite, mas muito mais confortável e igualmente divertido. Porque o A110 “normal” faz tudo de maneira diferente, para mim, muito mais agradável conseguindo a quadratura do círculo de um carro eficaz, confortável, divertido, enfim, um desportivo utilizável. Faz sentido o A110S? Faz! Se gosta de carros verdadeiramente desportivos, faz. Porém, o A110 faz muito mais sentido.

Quanto à caixa de velocidades, não sendo fabulosa, é muito agradável de utilizar, com relações ajustadas para uma boa utilização, mesmo que nas reduções tenha algumas hesitações. Nada de preocupante, pois deixa-nos ir ate ao limitador do motor e se nos esquecemos de passar, ela faz isso por nós.