Audi A1 30 TFSI Citycarver – Ensaio Teste

Exterior Pontuação 7/10 O A1 Citycarver está mais longe do solo 50 mm, mas não tem quatro rodas motrizes. Tem o aspecto de um SUV pequeno com as cavas das rodas protegidas com plástico preto, o mesmo material usado na parte inferior dos para choques e nas embaladeiras, além de barras de alumínio que imitam proteções inferiores à frente e atrás. Confesso que quando olhei para o Citycarver me veio à mente a imagem do Rover 25 Streetwise. Claro que são carros diferentes, mas o Rover deu a dica para uma tendência que ganha adeptos nos dias de hoje. Foi um percursor e o resto são lendas. O carro tem a grelha dianteira semelhante aos modelos Q da Audi e no mundo atual, os rivais são o Ford Fiesta Active e o Kia XCeed. O resto é igual ao A1.

Interior Pontuação 8/10 Absolutamente nada diz-nos que este é um A1 Citycarven. Exceto algo que é capaz de não dar por isso: o banco está mais elevado que no A1 oferecendo uma posição de condução mais elevada “á la SUV”. Tudo o resto é igual, desde o excelente sistema de info entretenimento, ao painel de instrumentos digital, à qualidade, bom gosto nos detalhes e nos acabamentos, com um interior que só a Audi faz. O espaço disponível é mais que suficiente à frente e atrás, mesmo que quem tiver mais de 1,80 metro terá mais dificuldade em se arrumar, mas pelo menos é maior que um Mini, por exemplo. A bagageira tem 335 litros, um valor muito interessante que só o Honda Jazz consegue bater.

Equipamento Pontuação 6/10 O A1 Citycarver oferece de série jantes de liga leve de 16 polegadas e sensores de luz e chuva, vidros elétricos á frente e atrás e volante em pele, espelhos elétricos e ar condicionado manual, fecho central com comando à distância e painel de instrumentos digital, sistema MM1 com ecrã de 8,8 polegadas e Audi Connect Remote & Connect, sistema de diálogo e Bluetooth, Audi pre sense à frente e limitador de velocidade. Tudo isto custa 29.015 euros. A versão ensaiada custa 43.413 euros, pois os extras são muitos. Das aplicações interiores em alumínio (85 euros) ao ar condicionado automático (480 euros), do Audi connect navegação e entretenimento (265 euros) ao audi virtual cockpit (180 euros), do cruise control (335 euros) ao equipamento da versão Edition One (6.739 euros). O pacote Dynamic custa 1.135 euros, o pacote de navegação Plus fica por 1.785 euros e os sensores de estacionamento à frente e atrás (825 euros). Contas feitas, a unidade ensaiada tinha 14.399 euros de extras.

Consumos Pontuação 5/10 Os consumos do pequeno motor 1.0 TFSI com 116 CV, segundo as cifras homologadas pela Audi, oscilam entre os 5,4 e 5,2 litros. Não consegui chegar a esses valores, mas no final do ensaio registei 7,1 l/100, o que não deixa de ser um nadinha elevado. Com algum cuidado ao volante é possível baixar dos sete litros.

Ao volante Pontuação 7/10 O A1 Cityvcarver com este motor 1.0 TFSI na versão de 116 CV é mais ou menos a mesma coisa que o A1 30 TFSI! Em primeiro lugar, dizer que este é o melhor motor para o A1. Depois, tenho de confessar que não senti grande diferença entre este A1 mais alto e o A1 normal. O Citycarver não utiliza as suspensões mais duras das versões S, o que é uma bênção, agradecendo o conforto, pois assim lombas e irregularidades são absorvidas pelo carro e não por nós. Posso dizer que gostei do conforto do A1 Citycarver. O reverso da medalha está no curso alongado da suspensão, que leva a haver um menor controlo dos movimentos da carroçaria, particularmente em curva. Isso não quer dizer que o carro não seja eficaz em termos de comportamento. Continua a ter um eixo dianteiro com muita aderência, uma direção direta que nos permite posicionar o carro em curva com confiança, mesmo que a sensibilidade seja quase inexistente e seja complicado saber o que andam as rodas a fazer. Em cidade é ligeira e permite uma boa agilidade.

Concorrentes Dacia Sandero Stepway 999 c.c. turbo; 101 CV; 160 Nm; 0-100 km/h em nd,; nd km/h; 5,0 l/100 km, 114 gr/km de CO2; 14.220 euros (Conheça todas as versões e motorizações AQUI) Ford Fiesta Active 998 c.c. turbo; 100 CV; 170 Nm; 0-100 km/h em 11,0 seg,; 181 km/h; 5,0 l/100 km, 114 gr/km de CO2; 21.231 euros (Veja o ensaio AQUI e conheça todas as versões e motorizações AQUI)

Motor Pontuação 8/10 O melhor motor para o A1 Citycarver é mesmo este 1.0 litros TFSI com 116 CV, pois tem fôlego suficiente para mexer com desenvoltura o utilitário da Audi. Tem boa capacidade de recuperar a aceleração a baixa rotação em ambiente urbano, mas consegue funcionar de forma perfeita fora do casco urbano e suporta as idas á auto estrada. A caixa DSG que equipava o modelo de ensaio, torna tudo mais interessante, pois a caixa não tem hesitações e tudo rima de forma perfeita. O peso 40 kgs acima do A1 normal, mas o motor lida bem com isso e não se nota na aceleração. São apenas milésimos de diferença face a um A1 30 TFSI. Nem chega a um piscar de olhos!

Balanço final Pontuação 7/10 Acredito que se sinta seduzido pelo aspeto do A1 CityCarver. Mas antes de ir a correr gastar mais 3.220 euros que um A1 30 TFSI, lembre-se do seguinte: ambos têm um bom comportamento, são espaçosos para a maior parte das necessidades quotidianas, confortáveis e ambos são bem construídos e, sobretudo, exibem grande qualidade. Se o Citycarver não tem tração integral e os 50 mm a mais de altura ao solo não dão para muito mais que subir passeios, o A1 Citycarver é… redundante! Até porque pode comprar um Volkswagen T-Roc 1.0 TSI com 115 CV e equipamento Style por menos de 25 mil euros. Infelizmente, o preço acaba por ser o grande contra deste A1 Citycarver. Se gosta muito do A1, prefira o “normal” e se quer mesmo um SUV, o Volkswagen é uma melhor escolha.