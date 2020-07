BMW 330e Berlina – Ensaio Teste

Exterior (8/10) Este “nosso” BMW 330e atraiu imensa atenção durante o ensaio. A pintura metalizada Branco Mineral, um opcional com um custo de 756 euros, combinada com a estética específica desta versão desportiva M, resulta numa configuração exterior muito apelativa, ainda complementada pelas opcionais jantes de 19 polegadas, atrás das quais de escondem, pouco, as pinças azuis dos travões, igualmente com assinatura M. Linhas de carroçaria suaves e fluídas combinadas com um kit estético mais agressivo e cujo tom claro deste “25-ZN-14” contrasta na perfeição com o negro das grelhas, jantes e vidros escurecidos. Pelo menos nesta configuração, presença e carácter não falta à versão híbrida do Série 3 berlina.

Interior

Interior (8/10) Relativamente a qualidade dos materiais e da sua montagem, são poucos ou nenhuns os reparos a fazer. Salvo raras exceções, como as grelhas dos altifalantes que parecem um pouco frágeis e um ou outro elemento construído num plástico menos nobre, mais abaixo na consola central e já longe das mãos e olhos, o habitáculo deste 330e “apimentado” com o kit M é um excelente sítio para se estar. Condutor e passageiro são brindados com ótimos bancos de desenho desportivo, o que, no caso do condutor, contribui e muito para a excelente experiência ao volante. O painel de instrumentos é totalmente digital e dispõe de imensa informação, nele destacando-se, por exemplo, os alertas de aproximação de sinais de stop e de cedência de passagem, bem como o indicador da potência utilizada e de regeneração de energia, muito útil para percebermos como podemos utilizar da melhor forma a tecnologia híbrida. Ainda neste aspeto, importa referir que é também possível visualizar o fluxo de energia do 330e em tempo real, através do display do infotainment. Este é um sistema muito completo, de rápida resposta e de funcionamento bastante intuitivo, apesar da quantidade de funções. A qualidade do grafismo merece igualmente elogios.

Para aqueles que viajem no banco traseiro, e considerando a minha posição de condução e os meus 1,8 metros de altura, há espaço adequado para pernas e cabeça e o conforto está também assegurado pela climatização de controlo independente. Apenas o espaço para os pés, debaixo dos bancos dianteiros, é algo justo, limitação que também encontramos na bagageira, com um piso muito elevado que lhe retira altura livre, devido às alterações feitas para ser possível arrumar o depósito de combustível e as baterias que alimentam o motor elétrico. Ainda no banco traseiro, importa referir que o lugar central é apenas indicado para trajetos curtos devido ao muito intrusivo túnel de transmissão.