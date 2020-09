BMW M850i xDrive Cabrio – Ensaio Teste

Exterior Exterior (9/10) No exterior, os mais de 4,8 metros, silhueta coupé e capot alongado juntam linhas elegantes, mas ao mesmo desportivas. Nesta versão cabrio a marca bávara recorreu a uma capota de lona que realiza o processo de abertura em 15 segundos, e pode ser operada em andamento até 50 km/h. Sem esquecer, claro, a imagem de marca da BMW, a grelha “duplo rim” que, no caso do Série 8, assenta que “nem uma luva” na imponente dianteira.

Interior Interior (8/10) No interior, a BMW teve uma preocupação especial em garantir uma qualidade de construção, praticamente irrepreensível neste topo de gama. Desde os materiais de boa qualidade aos bancos desportivos em pele, o resultado final é um visual moderno, mas ao mesmo tempo confortável. Os bancos apresentam várias soluções de ajuste, algo que ajuda a conseguir uma posição mais correta ao volante. À frente o espaço é suficiente, mas atrás é ligeiramente curto para pernas. Para além disso, todo o mecanismo de abertura da capota deste cabrio faz com que o espaço para ombros seja mais reduzido na segunda fila de bancos, enquanto a bagageira perde volumetria face ao coupé (350 litros, menos 70 litros do que no Coupé). Destaque para o novo comando da caixa automática com vidro trabalhado e um “8” iluminado no interior, um toque de luxo e requinte que dá nas vistas na consola central. No que diz respeito a tecnologia, a BMW apostou forte no Série 8. À frente do condutor surge o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e ao centro do tablier encontramos um ecrã tátil com o mais recente sistema de infotainment que, durante o nosso ensaio, demonstrou ser intuitivo e bem organizado. De referir ainda que a BMW optou por manter botões físicos para controlar praticamente tudo no veículo, algo cada vez mais raro nos carros atuais, principalmente quando se fala de um topo de gama, porém, é um detalhe que divide opiniões, há quem goste e quem odeie.

Equipamento Equipamento (8/10) Se por um lado o BMW M850i xDrive Cabrio tem um uma lista de equipamento de série bem recheada, é fácil aumentar o preço final com a inclusão de alguns opcionais. É o caso desta unidade que está equipada, por exemplo, com suspensão adaptativa M Professional, bancos dianteiros ventilados, sistema de som premium, pack M Carbon exterior e assistente de estacionamento Plus. Feitas as contas, o preço final aumenta em mais de 16 mil euros para um total de 188 744 euros.

Consumos Consumos (7/10) Relativamente a consumos a BMW anuncia entre 11,4 e 11,5 l/100 km (no nosso ensaio vídeo dizemos 10 litros, valor esse que está errado), contudo, durante o nosso teste realizámos uma média a rondar os 12 l/100 km em ritmos mais contidos. Caso “use e abuse” do modo Sport, pode esperar valores bem superiores que podem chegar facilmente aos 20 l/100 km. Seja como for, não nos podemos esquecer que temos sempre 530 cavalos prontos a entrar em ação.

Ao volante Ao volante (8/10) Os principais pontos fortes do M850i xDrive Cabrio são desvendados ao volante. É rapidamente percetível que a BMW conseguiu atingir o conforto tão característico de um grande GT. É por isso mesmo que o M850i se sente em casa quando solicitado a percorrer vários quilómetros em autoestrada. Ainda assim, a marca bávara também quis dar uma dinâmica capaz de corresponder ao visual desportivo e, para tal, este M850i debita 530 cavalos e 750 Nm. Ao selecionar o botão Sport na consola central, as acelerações do M850i ficam mais eficazes, a direção mais precisa e a suspensão mais firme, tudo para potenciar a dinâmica de condução. Caso baixe a capota, vai perceber que neste modo as notas do escape ficam mais graves e agressivas. Apesar das grandes dimensões e do peso ser ligeiramente superior a duas toneladas, é um carro que não compromete em trajetos mais sinuosos. Este facto é auxiliado pelas rodas traseiras direcionais que ajudam a conseguir uma boa estabilidade em curva.

Concorrentes Aston Martin DB11 Volante, motor V8, 3982 cc, 510 cv, 685 Nm de binário; 0-100 km/h em 4,1 s; velocidade máxima de 300 km/h. Bentley Continental GT Convertible, motor V8, 3993 cc, 549 cv, 770 Nm de binário; 0-100 km/h em 4,1 s; velocidade máxima de 318 km/h.

Motor Motor (9/10) Debaixo do capot vive um dos principais pontos fortes deste descapotável. O M850i está equipado com o motor 4.4 litros V8 biturbo que debita 530 cavalos e 750 Nm de binário, potência essa que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada a 250 km/h. As acelerações são prontas e é extremamente fácil atingir velocidades superiores ao limite das estradas portuguesas sem que o condutor se aperceba. Se por um lado no modo Sport o escape emite um som grave, em modo Comfort mal damos pelo V8.

Balanço final Balanço final (8/10) Basicamente o BMW M850i xDrive Cabrio junta o melhor de dois mundos: conforto e performance. Pensado para quem gosta de andar com os cabelos ao vento, esta variante com motor V8 é talvez a melhor devido ao som que entra no habitáculo, principalmente de capota aberta. Quando olhamos para o mercado atual, vemos que a Mercedes-Benz já não tem no configurador o Classe S cabrio, o grande rival do Série 8 Cabrio e, por isso, é preciso gastar bem mais de 165 930 euros, o preço base desta variante, para encontrar um rival. De facto, apenas marcas como Bentley ou Aston Martin apresentam soluções cabrio como esta e, como seria de esperar, o preço é substancialmente superior.