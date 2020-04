DS3 Crossback E-Tense – Ensaio Teste

Ou se gosta ou se detesta, não há meio termo perante o DS3 Crossback e isso acaba por ser um copo… meio cheio ou meio vazio. Contradição? Claro que não. Pessoalmente, acho muita piada ás formas disruptivas, com o carro arregaçado, a forma das portas traseiras e a frente esbelta que faz lembrar o espartilho que as senhoras usavam no passado, são cativantes. Claro que não vai ganhar nenhum prémio de beleza num “Concours d’Elegance”, mas acaba por ser irreverente. Não serve a todos, mas como alguém disse um dia, nem Jesus Cristo o conseguiu fazer.

Interior

Pontuação 6/10

O discurso que apliquei para o exterior, aplica-se ao interior, talvez com maior acuidade. O tema dos diamantes não é fácil de encarar e a mistura de peças originais com outras que se podem ver em modelos não Premium do grupo PSA, não é bonito. Depois, há muitos botões sensíveis ao toque, incluindo o ecrã de 7 polegadas para as versões mais simples ou 10 polegadas para as outras. A DS terá de fazer funcionar melhor os botões sensíveis ao toque e agrupar muita coisa no ecrã não é uma boa solução. Outra coisa que precisa de ser melhorado é o sistema de info entretenimento, por vezes é confuso e outras vezes confunde-se a ele próprio.

Provavelmente necessita de um processador mais poderoso. O DS tem materiais de menor valia, mas estão bem escondidos e onde a vista e o toque nunca vão alcançar. Tudo o resto está bem feito e com qualidade. A habitabilidade é suficiente, mesmo que no banco traseiro três pessoas tenham algumas dificuldades em arrumar-se, mas outro modelo do segmento terá a mesma dificuldade, pelo que o DS3 Crossback está ilibado. Quem segue no banco traseiro pode sentir-se aprisionado ou claustrofobia, pois as barbatanas de tubarão nas portas traseiras roubam muita visibilidade. E como os revestimentos são escuros e a superfície vidrada é estreita, esse detalhe de estilo acaba por deixar o interior escuro. Claro que pode deitar mão à lista de opcionais para escolher outras cores e há lá muito por onde escolher. Ser elétrico não estraga nenhuma da versatilidade e funcionalidade, com uma bagageira de 350 litros extensível a 1050 litros, está dentro daquilo que se pode esperar.