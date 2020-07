Ensaio Vídeo: Mercedes-Benz GLB 200d

By João Isaac on 27 Julho, 2020

A oferta SUV na gama da Mercedes-Benz é extensa. Do A ao S, passando pelos C e E, todas estas letras podem igualmente ser acompanhadas pelas G e L que designam o formato SUV nos automóveis da marca de Estugarda. Eis que agora chegam também ao B, com este novo, adivinharam, GLB. E tal como o nome deixa também antever, o GLB encaixa perfeitamente entre os GLA e GLC, partilhando a plataforma com o primeiro, mas apostando num design mais robusto e aventureiro, bem como na possibilidade de ter sete lugares, uma característica que o distingue quer do GLA, quer do GLC, mas que não faz parte da configuração deste “AB24EJ” que hoje vos trazemos.