Ensaio Vídeo: Suzuki S-Cross 1.4 GLX 4WD Hybrid

By João Isaac on 30 Julho, 2020

Há carros assim. Não são muitos, mas que os há, há. Carros que parecem saber responder a todas as necessidades, a todos os tipos de utilização. O S-Cross da Suzuki tem tudo para pertencer a este grupo. Tem o look da moda, alto e aventureiro, tem um moderno motor devidamente eletrificado, bem como a liberdade extra da tração integral, e tem muito equipamento de conforto e segurança num habitáculo onde espaço é também algo que não falta, inclusivamente na bagageira. Pode não ser o melhor do seu segmento em nenhum dos capítulos que analisamos de seguida, mas o S-Cross é, sem dúvida alguma, uma proposta extremamente completa e de competência geral acima da média, uma pequena pérola escondida no seu segmento de mercado.