Ensaio Vídeo: Suzuki Vitara 1.4L Boosterjet Mild Hybrid Allgrip

By João Isaac on 23 Julho, 2020

O Suzuki Vitara é um grande exemplo de como um modelo, por muitos e bons argumentos que tenha, passa, por vezes, ao lado de uma boa carreira comercial. São raros os novos Vitara que vemos nas nossas estradas e ao volante desta sua mais recente evolução, atualizada em alguns detalhes e com uma nova motorização devidamente eletrificada, rapidamente me apercebi do quão injusta é essa situação. Argumentos não lhe faltam, bem como, nesta versão Allgrip, uma maior liberdade de movimentos graças à presença da tração integral, algo muito raro no segmento dos B-SUV.