Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi – Ensaio Teste

Exterior (8/10) Antes de mais, há que mencionar a cor da carroçaria deste exemplar do parque de imprensa da Hyundai Portugal, um belíssimo vermelho que imediatamente o destaca dum parque automóvel minado de propostas SUV demasiado cinzentas. É um excelente complemento às linhas modernas do grande SUV coreano, sendo que é a secção dianteira aquela que atrai mais atenções, quer pela grelha em cascata, quer pela iluminação bipartida. Os elementos cromados nas molduras das janelas, bem como na grelha, barras de tejadilho e frisos laterais complementam o look premium cada vez mais valorizado neste segmento. As jantes são de 19 polegadas, a medida certa para preencher as enormes cavas de roda do Santa Fe.

Interior

Interior (8/10) Nota muito positiva para as primeiras impressões a bordo do Santa Fe. Apesar de se manterem soluções encontradas noutros modelos, como por exemplo o sistema de infotainment, um dos mais agradáveis do mercado, o ambiente no habitáculo é distinto dos restantes Hyundai. Também aqui, tal como na carroçaria, nota-se que a marca coreana quis implementar uma sensação mais premium, recorrendo para isso a materiais de qualidade superior, destacando-se, por exemplo, o tecido que forra os pilares, tejadilho e palas do sol. A montagem de todos os elementos do tablier e consola está igualmente em bom plano.

O bom nível de conforto a bordo é em grande parte explicado pelos excelentes bancos dianteiros, com regulações elétricas e com nível de suporte lateral adequado para as longas viagens, sendo que ambos dispõem de funções de aquecimento (bem como o volante) e ventilação. Os passageiros da segunda fila vão também bem sentados, ainda que não disponham das quase poltronas dos passageiros da frente. Os bancos da segunda fila (também aquecidos) possuem ajuste longitudinal, solução que permite jogar com os centímetros livres para as pernas e com o espaço para a terceira fila ou, no caso desta estar arrumada sob o piso, com o espaço livre para bagagens. O enorme tejadilho em vidro é uma grande mais-valia, enchendo o habitáculo de luz natural. A terceira fila de bancos peca principalmente pela colocação baixa do assento, obrigando a viajar com os joelhos muito para cima, um pequeno desconforto que se aceita e que é normal encontrar em propostas de 7 lugares.