Kia Ceed Sportwagon PHEV – Ensaio Teste

Exterior

Pontuação 7/10

Não há novidades neste particular, com um desenho inspirado que não sendo capaz de ganhar concursos de elegância como sucede com o Proceed, é atraente e equilibrado. A qualidade começa a perceber-se na carroçaria e a versão Plug In adiciona, apenas, a portinhola onde está a ficha para recarregar a bateria colocada no guarda lamas dianteiro do lado esquerdo. Bom, há mais duas diferenças: o para choques dianteiro do GT Line e a grelha fechada.

Abro aqui um parêntesis para lhe explicar, caso não saiba ainda, quais as benesses fiscais de que usufrui por comprar um automóvel híbrido.

No que toca ao IVA, há a possibilidade de dedução de 100% do IVA incorrido com a aquisição ou locação de viaturas híbridas plug in (quando o custo de aquisição não ultrapasse os 50.000€, o que é o caso deste Ceed SW PHEV. Por outro lado, há a possibilidade de dedução de 100% do IVA respeitante à aquisição de eletricidade para carregamento de viaturas elétrica. Estas duas medidas servem as empresas, claro.

Por outro lado, em termos de IUC e ISV, os veículos híbridos Plug In pagam 25% do ISV que resultar da aplicação das taxas normais do imposto e há uma redução do IUC a pagar no caso de veículos híbridos Plug In por via da aplicação de um escalão de emissões de CO2 inferior

Finalmente, em relação ao IRC, as viaturas híbridas Plug in beneficiam de uma redução das taxas de tributação autónoma (variando a redução em função do escalão / valor de aquisição da viatura): custo de aquisição até 27.499€, pagam uma taxa TA de 5%; custo de aquisição entre 27.500€ a 34.999€, pagam uma taxa TA de 10%; custo de aquisição igual ou superior a 35.500€, pagam uma taxa TA de 17,5%.