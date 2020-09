Mazda MX-5 RF 1.5 Skyactiv-G – Ensaio Teste

Exterior (8/10) No exterior a marca nipónica foi evoluindo o design desde a primeira geração NA, mas sem fugir às linhas que o tornaram mítico. Hoje é um roadster moderno, de pequenas dimensões e com um visual desportivo e simples. Na dianteira tem uma grelha em preto e as luzes diurnas são separadas dos faróis, localizadas numa zona inferior. Na versão RF a abertura da capota é automática com processo de abertura realizado em 13 segundos, ao contrário da versão de lona em que todo o trabalho tem de ser feito à mão. A carroçaria da unidade ensaiada está revestida pela cor opcional Polymetal Gray, enquanto as jantes de 16 polegadas são de série.

Interior (6/10) No habitáculo o MX-5, os passageiros têm alguma dificuldade em entrar, principalmente quando a capota está fechada, mas ambos vão sentados nos bancos em pele, porém o espaço é algo reduzido. Uma das novidades trazidas pelo mais recente restyling foi a regulação em profundidade da coluna de direção, anteriormente apenas era possível realizar o ajuste em altura, que permite obter uma postura mais correta ao volante. Ao centro do tablier encontramos um ecrã, que pode ser comandado com o manípulo circular na consola, onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment que inclui as funções de conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Nesta variante Evolve o visual é sóbrio e simples com um revestimento em preto sem grandes “luxos”. Um dos pontos menos bons passa pelos poucos espaços de arrumação no habitáculo, sendo o compartimento ao centro atrás dos dois bancos o principal apoio, visto que não existe porta-luvas. Tudo o que não couber no interior, pode sempre ser levado na bagageira que oferece 127 litros, um valor algo curto, mas o suficiente para levar duas bagagens de mão e mais qualquer “coisinha”.

Equipamento (7/10) Apesar de ser o nível de equipamento mais acessível, a unidade ensaiada está equipada com os dois opcionais disponíveis. Falamos do Pack HS que acrescenta ar condicionado automático, sensor de luminosidade, sensor de chuva e bancos aquecidos. Já o Navi acrescenta, como o nome indica, navegação.

Consumos (7/10) Passando para os consumos, a Mazda anuncia 6,3 l/100 km. Aqui no Automais, após uma condução diária, realizámos uma média de 7 l/100 km. Caso queira “espremer” os 132 cavalos do roadster, saiba que os valores sobem para valores superiores a 8 l/100km.

Ao volante

Ao volante (9/10)Ao volante estamos sentados perto do chão, aliás, ficamos pela porta da maioria dos SUV que passamos na cidade. Apesar de ser um roadster confortável, não é em ambiente urbano que o MX-5 se “sente em casa”. De facto, é longe da confusão, com estrada livre, que realmente disfrutamos deste Mazda MX-5. Num trajeto mais sinuoso, o baixo peso, associado a uma direção precisa, o MX-5 mostra que é possível ter uma condução mais divertida e, se desligar o controlo de tração no botão situado no lado esquerdo do volante, vai perceber que a traseira desliza com facilidade, sem que nunca se sinta descontrolado. Tudo isto é acompanhado por uma caixa manual de seis velocidades curta.

Se o tempo o permitir, pode sempre abrir a capota e desfrutar do som proveniente do motor 1.5 Skyactiv-G atmosférico de 132 cavalos, o mais contido da gama, mas que chega perfeitamente para uma utilização diária. Ao ralenti é bastante discreto, mas à medida que as rotações vão subindo, vamos percebendo que tem uma sonoridade apurada e desportiva. Mesmo em autoestrada é fácil manter o veículo no limite de velocidade, sem que para isso seja necessário recorrer em demasia ao acelerador. Para além disso, apesar das dimensões e peso, consegue ser um carro estável a velocidades mais elevadas. Se pretender um pouco mais de potência no roadster nipónico, saiba que há ainda na gama de motores o 2.0 litros a gasolina com 184 cavalos.