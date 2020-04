Mitsubishi Spacestar Connect – Ensaio Teste

Exterior Pontuação 5/10 Uma das poucas novidades do Spacestar está na inclusão do “Dynamic Shield”, a frente característica dos últimos modelos Mitsubishi, oferecendo um aspeto mais dinâmico. O resto do carro ficou praticamente igual, excetuando o para choques traseiro e os farolins. As jantes mantiveram-se nas 15 polegadas, mas com novo desenho, tendo o carro crescido 50 mm por culpa dos novos para choques. Há duas novas cores, um amarelo da moda e um branco vibrante. E ficam por aqui as diferenças do Spacestar.

Interior Pontuação 6/10 No interior a Mitsubishi reclama ter aplicado materiais de maior qualidade nos revestimentos e nos estofos. Assim, o habitáculo tem novos revestimentos, novo posicionamento da alavanca da caixa de velocidade, zona de arrumação sob a coluna de direção e novos instrumentos com mostrados redesenhados e grafismos mais legíveis. Nada de muito substantivo, mas percebe-se um maior cuidado na montagem e em alguns materiais, sem grande destaque. Porém, não podemos exigir muito mais a um carro deste segmento e com o preço que tem. Superioridade absoluta para a habitabilidade, muito generosa olhando ao segmento, permitindo homologar o carro com cinco lugares. A bagageira tem 210 litros, valor correto para o semento, mas abaixo daquilo que o VW Up, por exemplo, oferece (251 litros), ficando aquela sensação que a Mitsubishi apostou tudo no espaço habitável.

Equipamento Pontuação 8/10 Apesar da simplicidade que a Mitsubishi preconiza para o Space Star, não deixa de piscar o olho aos mais jovens, oferecendo plena conectividade com o “Mitsubishi Global Navigation” (MGN) com disponibilidade de Apple Car Play e Android Auto, além da integração do sistema de navegação Tom Tom, tudo parte do equipamento de série deste Connect Edition. Que está ricamente equipado com Bluetooth, Cruise Control, ar condicionado automático, assistente de arranque em subida, faróis de nevoeiro, sistema de acesso mãos livres e arranque sem chave, jantes de liga leve, vidros elétricos e sensores de luz e chuva, para além do já referido MGN e dos bancos em pele e tecido, vidros elétricos, espelhos com regulação elétrica, mais a caixa CVT que é oferecida por mais 1.200 euros. O Spacestar oferece, ainda, ajudas á condução: travagem autónoma de emergência com reconhecimento de peões, alerta de transposição de faixa e máximos automáticos. A versão Connect Edition custa 15.750 euros, reduzindo-se para 12.960 euros com a campanha de lançamento, tendo uma garantia de 5 anos.

Consumos Pontuação 6/10 O bloco 1.2 litros com 80 CV não é um abusador em termos de consumos, com a Mitsubishi a anunciar um valor de 4,3 litros. Não consegui chegar tão baixo, mas com alguma cautela e cuidado em termos de condução, fiquei nos 5,2 litros por cada centena de quilómetros, com o valor final do ensaio a ficar nos 5,9 l/100 km, ainda assim valor muito interessante.

Ao volante Pontuação 4/10 Neste particular, o primeiro problema está na posição de condução, que deixa perceber que a base do carro é já antiga. Não é fácil e para pessoas mais altas não será mesmo possível ficar totalmente satisfeito. Outra dificuldade são os bancos, com um desenho que não ajuda ao conforto. Finalmente, o chassis não acompanha as capacidades do motor. E aqui nota-se a idade do projeto: a direção é imprecisa e o eixo dianteiro tem dificuldades em lidar com os 82 CV do motor. Temos de constantemente corrigir a trajetória se abusarmos no ritmo, pelo que o Spacestar exige que sejamos mais cuidadosos, pensando sempre que este é um carro citadino. Deve ser usado com calma esquecendo que a marca é a mesma, mas este não é um Lancer Evolution. A suspensão está afinada para o lado duro e o conforto não é das melhores características do SpaceStar. Isto porque juntamos a dureza das suspensões aos bancos com desenho menos feliz. A insonorização é boa para o motor, mas péssima no que toca ao isolamento dos ruídos de rolamento. Estranho o facto da Mitsubishi não ter efetuado alterações ao chassis, já que as maiores criticas ao carro sempre foram, desde que foi lançado, ao comportamento e ao chassis. Foi, claramente, uma oportunidade perdida e fica claro que o Spacestar deve ficar confinado à cidade, onde consegue esconder estas dificuldades.

Concorrentes Citroen C1 998 c.c. gasolina; 72 CV; 93 Nm; 0-100 km/h em 12,6 seg,; 160 km/h; 3,7 l/100 km, 85 gr/km de CO2; 12.966 euros (Conheça todas as versões e motorizações AQUI) Kia Picanto 998 c.c. gasolina; 100 CV; 172 Nm; 0-100 km/h em 10,1 seg,; 180 km/h; 4,5 l/100 km, 104 gr/km de CO2; 14.980 euros (Veja o ensaio AQUI e conheça todas as versões e motorizações AQUI)

Motor Pontuação 6/10 O bloco de 3 cilindros atmosférico com 80 CV é muito interessante, mesmo que acoplado a uma caixa de cinco velocidades com relações demasiado longas. Com este motor, o Spacestar consegue suster ritmos mais que suficientes em estrada e autoestrada, arriscando saídas fora do casco urbano sem o mínimo problema. É um nadinha ruidoso, mas nada que se possa dizer ser incomodativo.

Balanço final Pontuação 5/10 A ideia da Mitsubishi percebe-se: renovar, rapidamente, um carro cuja origem não é europeia e com tecnologia já datada, para petiscar as migalhas que o abandono de algumas marcas vão cair da mesa do banquete do mercado europeu. Se no capítulo da habitabilidade e do equipamento, o Spacestar destaca-se face à concorrência, o chassis ficou sem alterações e isso não é aceitável. A adição de novos sistemas de segurança não impede que o comportamento seja o maior problema do Spacestar. Sinceramente, pensei que a Mitsubishi fosse melhorar o chassis dai a minha desilusão com um carro muito bem equipado e, provavelmente, com a melhor relação preço-equipamento do mercado. Mas tudo isso se esboroa perante um chassis que já não se usa e um comportamento nada feliz. É uma pena!