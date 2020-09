Opel Corsa 1.2 Turbo GS Line – Ensaio Teste

Exterior (8/10) Comparativamente à geração anterior, o Corsa está muito diferente, com um design bem mais atual e desportivo, embora esteja agora apenas disponível numa carroçaria mais prática e, até certo ponto, familiar com cinco portas. Ainda assim, é facilmente identificável como um automóvel da marca do relâmpago, com um equilíbrio muito interessante de linhas, apelativas e modernas, mas suaves, sem vincos e detalhes exagerados. Quando colocado lado a lado com o seu meio-irmão francês, são bem notórias as diferenças. O 208 é um daqueles carros de que se gosta mesmo ou não se liga nenhuma. O Corsa é um produto do qual é bem mais fácil de se gostar. Mais ainda numa configuração idêntica à desta unidade do parque de imprensa nacional da Opel.

Interior

Interior (7/10) Um dos principais atributos de um bom utilitário é conseguir oferecer, numa carroçaria compacta, um habitáculo em que seja possível, ainda que pontualmente, transportar quatro ou até mesmo cinco passageiros. E nos últimos anos, a tendência de crescimentos dos “nossos” automóveis” tem sido transversal a todos os segmentos, o que deveria possibilitar essa lotação esgotada com maior facilidade. Esse não é o caso do novo 208 e, como seria de esperar, deste Corsa, pois os passageiros de trás viajam bem juntos e acedem ao interior através de portas muito pequenas que não facilitam o acesso. Mas será isso algo necessariamente mau? Ou será, somente, um regresso ao conceito original de um veículo de segmento B? Considerando o número de vezes que o banco traseiro é utilizado, este não deverá ser um problema para o Corsa. Mas se pensarmos no que alguma da concorrência oferece a nível de habitabilidade traseira, as ambições comerciais desta mais recente geração já ficam um pouco debilitadas, principalmente se considerada a responsabilidade do nome Corsa no segmento.

Mais à frente, condutor e passageiro viajam melhor, neste exemplar sentados em bancos desportivos, com bastante apoio para as curvas de que este Corsa tanto gosta. A posição de condução agradará certamente aos mais entusiastas, permitindo colocar o banco bem para baixo e o volante perto do peito para uma maior ligação à experiência de condução. Por oposição ao 208, o painel de instrumentos do Corsa mantém os mostradores analógicos, solução apontada aos clientes mais conservadores, assim como o muito fácil de utilizar ar condicionado manual com comandos rotativos e botões físicos. Obrigado, Opel. Em tudo o resto, o Corsa cumpre muito bem, oferecendo o indispensável infotainment tátil com navegação e compatibilidade com smartphones e elementos cada vez mais valorizados como o cruise control e as patilhas no volante para controlo da caixa automática.