Opel Grandland X Hybrid 4 – Ensaio Teste

Exterior Exterior (8/10) Para alguns, demasiado conservador, para outros, está no ponto. Exatamente como um SUV familiar deve ser, equilibrado, fluído, com uma identidade muito Opel, sem grandes exageros e sem querer ser demasiado irreverente e futurista, deixando esse papel para o seu meio-irmão, o Peugeot 3008, recentemente alvo de uma atualização. A Opel joga assim pelo seguro, apostando num design que se deverá manter atual por mais tempo, continuando apelativo quando o arrojo de outras propostas começar a dar sinais de estar a ficar fora de moda.

Interior Interior (8/10) O habitáculo do Grandland X é no fundo um prolongamento do estilo da sua carroçaria. Moderno e atual, sem querer inovar demasiado, jogando pelo seguro e mantendo a aposta (boa, na nossa opinião) em soluções conservadoras mas eficientes como os controlos da climatização rotativos e os mostradores analógicos. Os bancos são bastante bons e no que diz respeito a ergonomia não há falhas a apontar ao maior dos SUV da marca do relâmpago. Relativamente a materiais, predominam os macios, quer na construção do tablier, quer nas portas, mas no que diz respeito a acabamentos, principalmente na zona superior do pilar A, o Grandland X merece estar uns furos acima. Para os passageiros de trás, muito espaço livre, inclusivamente para o sempre menos confortável lugar central, onde nem o túnel central é muito intrusivo. A bagageira oferece praticamente 400 litros de capacidade, menos do que as versões não eletrificadas, mas possui compartimentos debaixo do piso para guardar, por exemplo, os cabos de carregamento. O portão traseiro tem abertura automática e o rebatimento dos bancos cria um plano de carga ininterrupto.

Equipamento Equipamento (8/10) A versão híbrida plug-in do Grandland X está exclusivamente associada ao nível de equipamento Ultimate, topo de gama. Não é por isso de estranhar a extensa lista de equipamento que inclui não só elementos orientados para o conforto, como os bancos aquecidos, o acesso e arranque sem chave, o ar condicionado automático bizona e o para-brisas aquecido, bem como outros focados na segurança como os excelentes faróis LED com máximos automáticos, a travagem automática com deteção de peões e o assistente de manutenção na faixa de rodagem. A unidade que conduzimos aposta ainda em equipamento opcional como o carregador de bordo de 6,6 kW, o carregador de smartphones por indução, as cortinas traseiras e a pintura em dois tons. No total, são 1475 euros adicionais.

Consumos Consumo (8/10) No que aos consumos diz respeito, o desempenho do mais potente dos Opel foi, neste ensaio, muitíssimo bom. Não só superámos a autonomia elétrica declarada, com 67 quilómetros percorridos sem qualquer sinal de vida do motor de combustão e terminando os primeiros 100 quilómetros com uma média de 1,8 lt/100 km, como nos restantes percursos, já sem carga na bateria e deixando o modo Hybrid trabalhar, regenerando e utilizando a energia a seu gosto, terminámos o ensaio com uma média de 6,2 lt/100 km.

Ao volante Ao volante (8/10) Apesar da potência elevada, do poder de aceleração que encurta distâncias de uma forma avassaladora, o Grandland X Hybrid4 prefere ser conduzido como aquilo que na verdade é, um SUV familiar com uma forte componente ecológica. Não se envergonha nas curvas, mas prefere ser conduzido com moderação e é assim que melhor se usufrui da experiência. O conforto está assegurado quer pelos bancos, quer pelo trabalho da suspensão, sendo que esta última poderia até ser ligeiramente mais branda, ainda que a pouca dureza que se fez notar se possa explicar pela necessidade de compensar o peso superior desta versão híbrida plug-in. Os modos de condução são quatro: Hybrid, 4WD, um mais desportivo e outro mais “verde”, Electric. O painel de instrumentos dispensa o conta-rotações e no seu lugar surge o indicador da energia consumida e regenerada, muito útil para dosear a força no acelerador e assim gerir da melhor forma a energia disponível.

Concorrentes BMW X1 xDrive25e, 1499 cc, gasolina + elétrico, 220 cv, 385 Nm; 0-100 km/h em 6,9 seg,; 193 km/h; 1,9 l/100 km, 39 gr/km de CO2; autonomia elétrica: 52 km; 49 350 euros Peugeot 3008 Hybrid, 1598 cc, gasolina + elétrico, 300 cv, 520 Nm; 0-100 km/h em 6,0 seg,; 235 km/h; 1,3 l/100 km, 29 gr/km de CO2; autonomia elétrica: 59 km; 50 715 euros Volvo XC40 T5 Twin Recharge, 1477 cc, gasolina + elétrico, 262 cv, 425 Nm; 0-100 km/h em 7,3 seg,; 180 km/h; 2,0 l/100 km, 45 gr/km de CO2; autonomia elétrica: 56 km; 46 588 euros

Motor Motor (8/10) Como referido na introdução, impressionante é o adjetivo que melhor define o propulsor deste Hybrid4. A combinação do motor 1.6 Turbo, a gasolina, com um par de motores elétricos, um por cada eixo, resulta num poder de aceleração que nos cola ao banco, estejamos a arrancar ou a iniciar uma ultrapassagem, por exemplo. A aceleração de 0 a 100 km/h demora cerca de 6 segundos e a velocidade máxima é 235 km/h. As transições entre a propulsão térmica, elétrica ou híbrida são suaves e podem ser acompanhadas no display central através do gráfico do fluxo de energia em tempo real. O correto funcionamento da caixa automática EAT8 já não é novidade nos carros do grupo PSA, dispondo igualmente, no caso deste “super Grandland X” de patilhas no volante.

Balanço final Balanço final (8/10) O mais potente dos Opel é, na verdade, uma proposta ecológica com tração integral, justificando-se assim o nome Hybrid4. No entanto, se este ótimo SUV da Opel fosse acompanhado da sigla OPC, não seria de estranhar. É certo que não tem, nem tem de ter o comportamento de um desportivo, mas é impossível ficar indiferente à performance do propulsor híbrido. A habitabilidade é ótima, assim como a oferta de equipamento deste recheado Ultimate. Mas o seu maior argumento é sem dúvida a possibilidade de percorrer, com alguma contenção, mais de 60 km apenas recorrendo à bateria de 13,2 kWh. Se quer um SUV moderno, prático, rápido e tem acesso a um ponto de carregamento, pondere, sem dúvida, esta muito completa proposta da Opel.