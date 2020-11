Renault Captur E-Tech Plug-in – Ensaio Teste

Exterior (8/10) Relativamente aos Captur movidos unicamente por um motor de combustão, este E-Tech em quase nada se distingue, não gritando a plenos pulmões que se trata de uma versão eletrificada. No entanto, se o voltarmos a comparar com a primeira geração, como está diferente o Captur. E para melhor, muito melhor, na verdade. No caso da unidade que conduzimos, destacam-se as jantes de 17 polegadas e a pintura da carroçaria em dois tons que combina o Laranja Atacama com o tejadilho Branco Albatre, um opcional de 650 €.

Interior

Interior (7/10) Passando ao habitáculo, e continuando com a comparação com a geração anterior, o Captur deu um salto qualitativo enorme, quer na escolha dos materiais, quer na montagem. A digitalização está em grande plano através do painel de instrumentos personalizável e do ecrã tátil do infotainment. Em ambos é possível acompanhar o funcionamento do sistema híbrido, com informação completa relativamente ao consumo e recuperação de energia, bem como ao seu fluxo em tempo real.

Os passageiros não vão queixar-se da falta espaço, principalmente se nos relembrarmos de que estamos na presença de crossover de segmento B. Já a capacidade da bagageira, um dos grandes argumentos do novo Captur, vê-se reduzida nesta versão E-Tech em cerca de 150 litros. Ainda assim, esse ponto menos bom é compensado pelo facto de o banco traseiro possuir regulação longitudinal, uma mais-valia do Captur no que que à versatilidade diz respeito.